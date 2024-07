Rogo a Roma: vicino alla Cittadella della Giustizia. A lavoro gli elicotteri dei VV.FF.

(PRIMAPRESS) - ROMA - Impegnati gli elicotteri dei Vigili del Fuoco per spegnere l'enorme incendio che si è sviluppato oggi in via Romeo Romei appena dietro la Cittadella della Giustizia di Roma. Le fiamme che per il caldo e le sterpaglie si sono poi estese a tutta la zona verde che costeggia la città giudiziaria di piazzale Clodio con un'alta colonna di fumo ben visibile. Diverse le auto parcheggiate al bordo della strada e alcune sono state lambite dalle fiamme. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e dal cortile esterno del tribunale è stato azionato un idrante per cercare di arginare il fuoco. Ora bisognerà stabilire le cause dell'incendio che potrebbero anche essere scaturite da un vicino campo Rom. Intanto un'altro incendio è divampato a Ponte di Nona, periferia Est della Capitale. Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite, per cause ancora da accertare, nei pressi del parco di via Luigi Gastinelli.

Fuoco anche In via Teulada, dove si trova una delle sedi Rai, evacuate 4 palazzine e anche gli uffici della Tv di Stato. Evacuata la compagnia dei carabinieri di zona. In fuga 40 persone dall'Osservatorio di Monte Mario,una collina a Roma nord. In fiamme un mucchio di sterpaglie. Vigili del fuoco in azione via terra e aria. Sotto accusa il piano emergenza caldo della Capitale. - (PRIMAPRESS)