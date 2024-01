Rimini: incendio all’inceneritore di Coriano. Feriti alcuni operai. Incendio innescato da un nastro trasportatore

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Ci sarebbero alcuni operai feriti nell'esplosione di un nastro trasportatore che ha innescato dei focolai all'interno aall'inceneritore di Raibano, nel territorio di Coriano, in provincia di Rimini. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in ospedale e non si conoscono ancora le loro condizioni. - (PRIMAPRESS)