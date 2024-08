Rimini, al Metting di CL il ministro Urso (Made in Italy) avverte Stellantis: “Senza Gigafactory dirotteremo i fondi del Pnrr

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Al Meeting di Rimini l'intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: ha prospettato la possibilità di un azzeramento dell'accordo con il gruppo automobilistico Stellantis. "Il governo ha fatto la sua parte,Stellantis no. E se non risponde positivamente e velocemente sulla Gigafactory a Termoli, dirotteremo altrove le risorse del Pnrr".Così il ministro Urso, nella terza giornata del Meeting di Rimini. "Tocca a Stellantis rilanciare l'auto in Italia e noi aspettiamo risposte da troppo tempo", ribadisce. "Non c'è un problema di costo del lavoro, ma di costo dell'energia.Unica soluzione è sviluppare le energie rinnovabili e programmare di produrre energia nucleare". - (PRIMAPRESS)