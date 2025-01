Riforma giustizia: ANM sciopera il 27 gennaio e abbandonerà l’aula all’Anno Giudiziario

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Associazione nazionale magistrati incrocerà le braccia il prossimo 27 febbraio per uno sciopero contro la riforma della giustizia. In un comunicato dell'ANM si legge: "Saremo in prima fila contro le riforme costituzionali che mettono a rischio autonomia e indipendenza della magistratura. Il Comitato direttivo centrale, in esecuzione del deliberato dell’assemblea straordinaria, ha quindi definito quali saranno le manifestazioni di protesta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario che si terrà il 25 gennaio nelle sedi delle Corti di appello in tutta Italia. Il direttivo ha però innanzi tutto deciso di proclamare una giornata di sciopero contro la riforma costituzionale per il 27 febbraio. Una scelta che segue l’approvazione in prima lettura del disegno di legge alla Camera dei deputati". Per l’inaugurazione dell’anno giudiziario diverse le modalità di protesta previste. Dall’invito ai magistrati a indossare una toga e una coccarda, all’esibizione dei cartelli all’esterno delle Corti, fino all’abbandono dell’aula nel momento in cui il ministro o i suoi delegati interverranno, anche se quest'ultima forma di protesta non sembrerebbe la più condivisa. - (PRIMAPRESS)