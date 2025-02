(PRIMAPRESS) - ROMA - È vigile Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'ischemia cerebrale. Fonti ospedaliere riferiscono che è "vigile e collaborante". Il 77 anni, ex tecnico di Roma, Lazio e Napoli, lo scorso ottobre era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un'emiparesi al braccio destro. - (PRIMAPRESS)