Ricovero Papa Francesco nel suo terzo giorno al Policlinico: “Ho bisogno ancora di un pò di cure”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Resterà ancora ricoverato qualche giorno Papa Francesco al Policlinico Gemelli secondo quanto diffuso nell'ultimo bollettino medico. In fase di recupero ma ancora "necessito di cure per la mia bronchite" ha detto lo stesso Santo Padre nelle serata di oggi.

"Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete,mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché ho ancora bisogno di un po' di cure per la mia bronchite".Così il Papa nel testo dell'Angelus che non pronuncia ma che è stato diffuso dopo la lettura del Cardinale Tolentino. Il Papa ringrazia per l'affetto ricevu- to in questi giorni e i sanitari dell' ospedale. Invita a pregare per la pace nei Paesi in guerra. Nella Messa per il Giubileo degli Artisti ha esortato gli artisti"a dare voce a chi non ha voce". "Viviamo in epoca di nuovi muri","voi siete chiamati a costruire ponti". - (PRIMAPRESS)