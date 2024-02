Regione Lazio: approvato il piano di riassetto della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile di Rieti

(PRIMAPRESS) - RIETI - A 40 anni dalla sua istituzione la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile nel rietino, diventano un'area protetta moderna capace di integrare la flora e la fauna di queste aree naturali con la vocazione agricola e turistica del territorio preservando con un piano di assetto l'ambiente e l'economia locale.

Le esigenze sono quelle della conservazione dei luoghi naturali con quelle di gestione delle aree agricole produttive della piana, promuove il turismo, contiene una serie di progetti e proposte per la salvaguardia e la valorizzazione integrata dei beni naturali, dei beni storici, del paesaggio, delle produzioni locali, dell’agricoltura tipica, incentiva l’agriturismo e la ricettività rurale.

Il Piano introduce una nuova filosofia di tutela e insieme di valorizzazione che pone alla base del proprio modello non solo la conservazione dei beni naturali, ma la salvaguardia del paesaggio inteso come elemento unificante di tutti gli aspetti dell’ecosistema della Riserva, e consente così di coniugare la salvaguardia delle aree naturali con le esigenze di gestione del grande patrimonio agricolo e dell’economia della piana, il cui paesaggio, proprio a seguito degli studi del Piano d’Assetto e, su richiesta della Riserva Naturale, è stato riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura fra i Paesaggi Rurali Storici più belli d’Italia.

Soddisfazione arriva dal Consigliere della Regione Lazio, Michele Nicolai, di Fratelli d’Italia: "Con l’approvazione odierna del Piano di assetto della “Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile” il Consiglio Regionale del Lazio ha scritto una bella pagina di buon governo per il territorio". - (PRIMAPRESS)