Regione Campania: si del Consiglio Regionale al terzo mandato di De Luca. È scontro con il Pd

NAPOLI - Dopo il si del Consiglio Regionale è scontro aperto tra Pd e Vincenzo De Luca sul terzo mandato del governatore della Campania. Ma De Luca non vuole sentire ragioni forte dei 34 voti favorevoli che hanno approvato la legge regionale che consentirà il terzo mandato. In particolare, il Consiglio ha approvato la proposta di legge "disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di presidente della giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165" che, recependo la norma nazionale, apre di fatto la strada a un ipotetico terzo mandato per il governatore della Campania Vincenzo De Luca.