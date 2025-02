Reggio Emilia, Cavandoli (Lega): “Bene Governo su Diga Di Vetto, territori non possono attendere”

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - La tela di Penelope della Diga di Vetto sul fiume Enza tra Parma e Reggio Emilia è tornata a far parlare di sé nel question time della Camera. I ritardi accumulati da oltre 40 anni per quella che dovrebbe essere una infrastruttura anti-siccità in una delle aree agricole vocate alla produzione del Parmigiano Reggiano. A chiedere conto dello stato dell'arte dei lavori finanziati dal Mit nel 2023 con 3,2 milioni di euro, ma senza significativi passi in avanti da parte dell'Autorità di bacino è stata la deputata della Lega, Laura Cavandoli: "Questa è un’infrastruttura fondamentale per la mitigazione di rischi di esondazione e il soddisfacimento dei fabbisogni idrici per agricoltura, industria e usi civili della Val d'Enza, tuttavia, nonostante il documento delle alternative progettuali fosse aggiudicato e pienamente finanziato già nel giugno dello scorso anno, l’autorità di bacino distrettuale del Po con un comunicato pubblico, ha riferito al Mit lo slittamento della data di consegna alla fine di quest’anno, avanzando la richiesta di ulteriori risorse, sebbene i fondi pubblici stanziati non abbiano ancora prodotto alcun risultato. Considerate le urgenti esigenze del territorio, la costruzione della diga di Vetto non può subire ulteriori ritardi, ma soprattutto deve essere valorizzata la motivazione del finanziamento nel dimensionamento dell’invaso che deve assicurare gli usi plurimi di agricoltura, industria, usi civili, idroelettrico e anche come bacino di laminazione delle piene, preservando le falde idriche sotterranee. "Ora - ha proseguito Cavandoli - il Ministro dell’Ambiente si è impegnato a verificare e monitorare lo stato effettivo di avanzamento del progetto affinché si acceleri la procedura di realizzazione di un'opera strategica di dimensioni rilevanti per assicurare le plurime necessità dei territori”. - (PRIMAPRESS)