Ravello saluta il 2025 con il concerto del 1° gennaio. Sul palco il soprano Anastasia Bartoli ed il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya

ph. Nicola Allegri Anastasia Bertoli

(PRIMAPRESS) - RAVELLO (SALERNO) - Il 2025 sulla costiera amalfitana si apre in musica a Ravello con due tra le più acclamate e seguite interpreti della scena lirica: il soprano Anastasia Bartoli e il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya che, con l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Leonardo Sini, proporranno per la prima volta insieme una selezione di celebri arie operistiche e brani tradizionalmente associati alle festività. Anastasia Bartoli, reduce dal trionfo avuto la scorsa estate al Rossini Opera Festival di Pesaro e Vasilisa Berzhanskya, indimenticabile interprete principale del film-opera Il barbiere di Siviglia di Mario Martone e impegnata nella produzione inaugurale 2024 del Teatro alla Scala, si avvicenderanno in arie tratte da opere di Puccini, Bellini, Rossini, Verdi, Offenbach, Lehár. - (PRIMAPRESS)