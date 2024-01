Rapina in banca: a Roma arrestati due uomini che avevano costretto con le armi a farsi consegnare il denaro nella cassaforte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è conclusa solo con un grande spavento per i dipendenti di una filiale romana di una banca di via Donato Menichella a San Sasilio, la rapina di questa mattina grazie all'allarme lanciato da uno dei dipendenti. I due rapinatori di 51 e 48 anni, Alessandro Tinti e Sergio Valente, sono stati arrestati in flagrante mentre si facevano consegnare il denaro contenuto in cassaforte tenendo in ostaggio uno dei dipendenti. - (PRIMAPRESS)