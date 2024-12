Rai Uno: la coppia Guaccero-Pernice si aggiudicano la finale di “Ballando con le stelle”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'edizione 2024 di “Ballando con le Stelle” 2024, condotto da Milly Carlucci, si è chiusa con un podio tutto al femminile con Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sul podio più alto davanti all'ex nuotatrice Federica Pellegrini in coppia con Pasquale La Rocca mentre in terza posizione si è piazzata Federica Nargi e Claudio Favilla. Il seguitissimo format non è stato quest'anno scevro di polemiche per una Giorgia non sempre equilibrata nei giudizi specie nel caso di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. - (PRIMAPRESS)