Rai: l’opera di Guido Iannuzzi entra nel patrimonio di opere d’arte dell’azienda radiotelevisiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà collocata nei prossimi giorni nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma ed entrerà così nel cospicuo pateimonio d'arte dell'azienda radiotelevisiva di servizio pubblico. Si tratta dell'opera "Unum/Omnia" realizzata dall'artista e dipendente Rai, Guido Iannuzzi, per celebrare i 70 anni della Tv e i 100 anni della radio. La presentazione è avvenuta oggi dal direttore di Rai Documentari, Fabrizio Zappi alla presenza dell'autore e dai critici d'arte Luca Beatrice e Costantino D'Orazio e dei consiglieri Alessandro Di Majo, Roberto Natale e Davide di Pietro.

In realtà le opere sono due che affiancate, come ha spiegato l'artista, esprimono il concetto contrapposto di visione unica a quella con più punti di vista "come l'informazione deve essere". Un promo del documentario realizzato per raccontare l'opera.

"Abbiamo filmato l’opera di Iannuzzi sottolineando il rapporto tra arte ed artista - ha detto Zappi - Che cosa è la Rai oggi da una parte nella difesa del servizio pubblico dall’altra aprirsi al futuro di una società che cambia anche nei linguaggi. Il documentario è stato tutto questo è realizzato completamente all’interno di Rai Documentari e lo dico con grande orgoglio".

Nelle settimane scorse era avvenuta la formalizzazione della donazione dell'opera doppia alla presenza dell'Amministratore delegato Roberto Sergio, del Consigliere di Amministrazione Davide Di Pietro e dello stesso artista. Per l'amministratore delegato Roberto Sergio "l'opera è in grado di rappresentare, plasticamente in maniera iconica, l'articolata e complessa natura del gruppo Rai" che è stata ripresa nel concetto dallo stesso artista. - (PRIMAPRESS)