Radar in crash a Milano Linate: voli cancellati e ancora ritardi dei voli ma in via di risoluzione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si sta risolvendo solo in tarda serata l'accumulo di ritardi dopo i voli cancellati per un radar andato in crash a Milano Linate. A Linate la Sea (Società Esercizi Aeroportuali)ha avvertito i viaggiatori, così come a Malpensa, Bergamo e Torino, della mancata operatività. Alla base dei disagi vi sarebbero problemi ai sistemi dell'Enav, l'azienda che fornisce servizi di navigazione aerea civile. I problemi di operatività dei radar sarebbero stati risolti con il progressivo riallineamento dei voli. - (PRIMAPRESS)