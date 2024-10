Progetto "Bici in Comune": venerdì 11 ottobre la presentazione a Roma del ministro Abodi e Anci

(PRIMAPRESS) - ROMA - Promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e sostenibile per uno stile di vita sano e attivo e il cicloturismo per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali. Questi gli obiettivi del progetto nazionale “Bici in Comune”, rivolto a tutti i Comuni Italiani, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in collaborazione con Sport e Salute e Anci.

Il progetto verrà presentato venerdì 11 ottobre a Roma alle ore 12:00 presso la Sala conferenze della Presidenza del Consiglio (Via della Panetteria 18/A) nel corso di una conferenza stampa con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente dell’Anci Roberto Pella e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. - (PRIMAPRESS)