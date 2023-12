Processo Saman Abbas: l’ergastolo per genitori e zio accolto con soddisfazione dalla comunità di Novellara

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - I genitori di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa a Novellara, sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia. La sentenza è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. Oltre al carcere a vita per il padre Shabbar Abbas, già detenuto in carcere, e la madre Nazia Shaheen, latitante, la Corte ha inflitto 14 anni allo zio Danish Hasnain e ha assolto i cugini Ikram Ijaz e Nomanuhulaq di cui è stata ordinata l'immediata scarcerazione. Gli imputati,tranne la madre, erano in aula - (PRIMAPRESS)