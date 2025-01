Premio Valore Coraggio: consegnati in Campidoglio i riconoscimenti agli artisti Barbara De Rossi e Rodolfo Laganà e all'atleta paralimpico Ganeshmoorthy

(PRIMAPRESS) - ROMA - La seconda edizione del Premio "Valore Coraggio", il riconoscimento assegnato a molti "invisibili e visibili" che quotidianamente con il loro lavoro si pongono al sevizio degli altri come hanno raccontato l'ideatrice del premio Rita Cammerata e il presidente della fondazione Italia sostenibile, Sergio Marini durante la serata di premiazione alla Promoteca del Campidoglio a Roma, che ha visto salire sul palco dal regista Pupi Avati a Barbara De Rossi, da la cantante e musicista Noa (in collegamento video con il premio consegnato alla giornalista Eleonora Daniele ) all'artista Rodolfo Laganà colpito da una sclerosi multipla, dall'atleta paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy al coprpo dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile di Roma, all’infermiera del Policlinico Umberto I° di Roma, Simona Abate. Un riconoscimento anche alla giornalista Giovanna Botteri durante il periodo tragico di corrispondente da Pechino per la Rai. - (PRIMAPRESS)