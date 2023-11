Prato: il meteo blocca un treno regionale. Il sindaco ha ospitato nel Comune i 200 passeggeri

(PRIMAPRESS) - PRATO - Allestimento di tende in Comune a Prato per alloggiare le 200 persone rimaste bloccate dal meteo avverso mentre viaggiavano su un treno regionale fermo alla stazione di Vaiano (Prato) in Alta Valle del Bisenzio. Il convoglio arrivava da Bologna. Il sindaco in accordo con la protezione civile ha fatto allestire il rixovero per la notte. - (PRIMAPRESS)