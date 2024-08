Pordenone: 21enne muore carbonizzato nella sua auto dopo essere uscito fuori strada. Si ipotizza la forte velocità

(PRIMAPRESS) - PORDENONE - Incidente automobilistico a Chions, in provincia di Pordenone, dove un'auto è uscita di strada e ha preso fuoco. Per il conducente, 21 anni, non c'è stato scampo,il giovane è morto carbonizzato. A quanto sembra, il 21enne viaggiava da solo a forte velocità e potrebbe aver avuto un colpo di sonno e ha perso il controllo della macchina, che ha urtato contro un ostacolo e si è incendiata. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco.L'automobile è stata completamente distrutta dalle fiamme. - (PRIMAPRESS)