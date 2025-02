Pomigliano (Na): inaugurata la nuova sede della Polizia Locale

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO - Questa mattina, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, di una rappresentanza delle forze dell'ordine e cioè di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del Comando di Polizia Locale di Pomigliano d'Arco. in via Oratino. La struttura, che si estende su un'area di circa 2.119 metri quadrati, rappresenta, spiegano dal Comune, un significativo passo avanti nell'ottimizzazione dei servizi di sicurezza e nella riqualificazione degli spazi urbani della città. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Raffaele Russo, accompagnato dalla giunta comunale e dai consiglieri, il comandante della Polizia Locale, colonnello Emiliano Nacar, e tutto il corpo della Municipale. L'opera è stata realizzata grazie a un finanziamento di oltre 603mila euro, di cui circa 574mila destinati all'aggiudicazione dei lavori e quasi 29mila agli oneri della sicurezza. Il progetto ha beneficiato dei fondi dell'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della missione dedicata alla rigenerazione urbana, con un ulteriore contributo comunale di circa 34mila euro. La nuova sede, progettata per garantire efficienza e funzionalità, sostituisce la precedente collocazione del Comando all'interno del seicentesco Palazzo Baronale, non più adeguato a ospitare il servizio. L'edificio, articolato su due livelli, comprende uffici operativi, spazi per l'accoglienza del pubblico, una camera di sicurezza, una moderna sala operativa con monitor di sorveglianza, spogliatoi e un'area parcheggio per i mezzi della polizia municipale. Il sindaco Raffaele Russo ha espresso grande soddisfazione per il completamento del progetto: "Questa struttura non è solo una nuova sede, ma un presidio di sicurezza per l'intera comunità. Abbiamo voluto dotare la Polizia Locale di uno spazio moderno e funzionale, in grado di rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e garantire un controllo più capillare del territorio. La riqualificazione urbana passa anche attraverso interventi come questo, che rafforzano la presenza delle istituzioni e contribuiscono a rendere la città più vivibile e sicura". - (PRIMAPRESS)