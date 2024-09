Polizza casa obbligatoria, Salvini contrario: “Lo Stato non può imporre ma consigliare”

(PRIMAPRESS) - ROMA - A neanche 24 ore dalla proposta del ministro per la Protezione Civile, Musumeci di rendere obbligatoria una polizza-casa per fronteggiare gli eventi estremi come terremoti o alluvioni, arriva il secco no del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini impegnato a difendere un'altra posizione di diritti come quella che sta portando avanti con lo slogan "#difendere i confini non è reato" riferito al caso Open Arms.

"Lo Stato può dare delle indicazioni, questo vale anche per l'assicurazione, può dare un consiglio, però non viviamo in uno Stato etico, dove lo Stato impone, dove lo Stato vieta o obbliga a fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando ad un evento di Confedilizia a Piacenza, circa l'ipotesi di una assicurazione obbligatoria sulle case contro i danni da maltempo. - (PRIMAPRESS)