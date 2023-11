Pistoiese: piogge abbondanti, esondazioni del torrente Stella e venti forti. Il Sindaco: “Salite ai piani alti”

(PRIMAPRESS) - PISTOIA - La nuova esondazione del torrente Stella, provocata dalle piogge abbondanti, ha allagato Quarrata (Pistoia), e il sindaco Gabriele Romiti parla di situa- zione critica tanto da avvertire la popolazione di "salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada", ha scritto su Facebook, dove ha avver- tito: "Si prevedono problemi anche per il vento forte: se potete,non mettetevi in viaggio". - (PRIMAPRESS)