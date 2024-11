Pirateria audiovisivi: smantellata dalla Polizia organizzazione transazionale che serviva 22 mln di utenti

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Vasta operazione contro la pirateria audiovisiva in Italia e Europa da parte della Polizia coordinata dalla Procura etnea di Catania. Smantellata un'organizzazione criminale transnazionale che serviva ben 22 milioni di utenti. In 15 regioni italiane 89 perquisizioni e altre 14 fra Regno Unito, Olanda,Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, per 102 persone. In Croazia 11 arresti. L'operazione Taken Down è la più vasta eseguita -a livello italiano e Ue- a contrasto dello streaming pirata. - (PRIMAPRESS)