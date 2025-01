Piombino: è morto Aldo Agroppi (80), l’ex centrocampista del Torino era ricoverato in ospedale

(PRIMAPRESS) - PIOMBINO - È lutto nel mondo del calcio per la morte di Aldo Agroppi,ex centrocampista del Torino, morto all'età di 80 anni nell'ospedale di Piombino, sua città natale, dove era ricoverato da qualche giorno. Oltre 200 presenze da giocatore con la maglia granata, cinque presenze in Nazionale, poi allenatore di Pisa,Fioren- tina, Padova, Perugia e Como solo per citarne alcune. E' stato anche a lungo commentatore tv e radio. Agroppi è stato uno dei simboli del calcio italiano. - (PRIMAPRESS)