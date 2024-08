Piazza Affari: venerdì nero per le Borse con Milano che perde oltre 17 miliardi e Francoforte cede il 2,33%

(PRIMAPRESS) - MILANO - È stato un venerdì nero per le Borse. Parigi in calo dell'1,61%, Londra dell'1,31%, Francoforte del 2,33%, e Milano del 2,55 per cento. I listini sono reduci da due sedute pesanti mentre Zurigo, che nella vigilia era chiusa per festività, ha pagato il prezzo per intero lasciando sul terreno il 3,59 per cento. Piazza Affari ha bruciato oggi 17,8 miliardi di capitalizzazione di Borsa, dopo i 21,8 miliardi andati in fumo ieri. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 145,9 punti. A pesare su Piazza Affari anche gli scenari del mercato del lavoro Usa e le tensioni in MediOriente. - (PRIMAPRESS)