Piacenza: oggi in aula il 15enne indagato per l’omicidio di Aurora. Spunta un testimone: “È stato lui”

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Mentre oggi pomeriggio si terrà l'udienza di convalida del fermo del 15enne che potrebbe aver determinato la morte della 13enne Aurora di Piacenza precipitata dal 7mo piano della sua abitazione, un testimone avrebbe confermato di aver visto il 15enne indagato buttarla dal balcone. Sarebbe stato questo a indurre la Procura per i minori a emettere lunedì il fermo per il ragazzo. Intanto è iniziata davanti al Tribunale per i minorenni di Bologna l'udienza che deciderà di confermare la carcerazione. In aula presenti il ragazzo, i legali e la madre. - (PRIMAPRESS)