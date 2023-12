Patto di stabilità Ue, Meloni: “Bisogna ancora trovare un equilibrio. Posizioni troppo distanti”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES- "Le posizioni sono ancora abbastanza distanti, bisogna lavorare ancora".Così la premier Meloni al termine del Consiglio europeo sulla riforma del patto di stabilità."Dobbiamo trovare un equilibrio e tenere aperte tutte le strade. Non posso dare l'ok al patto se non posso rispettarlo",ha aggiunto. "Il bilancio del Consiglio è in chiaro e scuro, sono molto soddisfatta per l' allargamento. Non si è trovata la soluzione per il bilancio anche se secondo me la soluzione è alla portata", ha continuato Meloni. - (PRIMAPRESS)