Parigi: Morto Jean-Marie Le Pen (96), il fondatore del Front National. Alla figlia Marine il cordoglio della destra italiana

(PRIMAPRESS) - PARIGI - E' morto all'età di 96 anni Jean-Marie Le Pen, figura storica dell'estrema destra francese. Fondatore del Front National, Le Pen si distinse per le sue posizione conservatrici. Deputato all'Assemblea nazionale e per più legislature all'Europarlamento, Le Pen si è candidato in diverse elezioni presidenziali francesi, arrivando al ballottaggio con Jacques Chirac nel 2002. La figlia Marine gli è succeduta a capo del partito che oggi porta il nome di Rassemblement National. Arrivate dalla destra italiana le condoglianze alla figlia Marine. - (PRIMAPRESS)