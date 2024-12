Parigi: la cerimonia di riapertura di Notre-Dame celebra anche un trilaterale tra Macron, Trump e Zelensky

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi a cinque anni dal disastroso rogo che aveva mandato in fumo il tetto ligneo, non solo è stato un grande evento per restituire al mondo una delle più celebri e iconiche architetture francesi insieme alla Torre Eiffel, ma anche l'occasione per l'incontro tra Trump, Macron e Zelensky. Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale all'Eliseo con il presidente francese Macron. Trump e Zelensky si sono scambiati una lunga stretta di mano. "Ho avuto un incontro trilaterale proficuo e produttivo con il presidente Donald Trump e il presidente Emannuel Macron all'Eliseo. Il presidente Trump è come sempre risoluto. Lo ringrazio. La pace attraverso la forza è possibile", ha scritto Zelensky su X al termine dell'incontro.

Occasione per un incontro privato, nel ricevimento organizzato da Macron, anche per Trump e Meloni. - (PRIMAPRESS)