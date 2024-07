Palio di Siena: oggi i controlli della pista dopo il rinvio di ieri per la pioggia

(PRIMAPRESS) - SIENA - Oggi si effettueranno i nuovi controlli alle condizioni del terreno per la disputa del Palio di Siena che doveva tenersi ieri ma le condizioni atmosferiche e il fondo della pista reso fangoso dalle abbondanti piogge ha fatto rinviare ad oggi.

Il rinvio si è reso necessario quando la pioggia di ieri si è fatta insistente e i cavalli erano già ai canapi per le procedure di partenza. Il mossiere ha ordinato ai fantini di rientrare nel Cortile del Podestà e,subito dopo, è stata esposta la bandiera verde che sancisce il rinvio. L'ultimo rinvio era stato nel Palio di agosto del 2022, per oscurità. Negli anni Duemila è successo anche nel 2015. - (PRIMAPRESS)