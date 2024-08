Palermo: affondato yacht per una tromba d’aria a Porticello. Sette i dispersi

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Colata a picco per il maltempo una barca a vela di circa 50 metri con 22 turisti stranieri a bordo. Lo yacht è affondato stamane nel mare davanti a Porticello, in provincia di Palermo. In 15 sono stati salvati dalle motovedette di Guardia costiera e Vigili del fuoco, mentre altri 7 risultano dispersi. L'imbarcazione sarebbe affondata a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona. I sommozzatori dei Vigili del fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo a 49 metri di profondità, a mezzo miglio dalla costa. - (PRIMAPRESS)