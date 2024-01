Operazione olio “chiaro”: sequestrati oltre 46mila litri non genuini con 22 aziende sospese e 202 sanzionate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Operazione olio contraffatto. Oltre 46mila litri di olio sequestrati, 26 persone denunciate per frode in commercio e vendita di prodotti non genuinI, 22 attività sospese e 202 imprenditori sanzionati per violazioni amministrative per un ammontare complessivo di 189 mila euro: è il bilancio di controlli dei Nas nel settore oleario. Le 1.250 ispezioni eseguite hanno rile- vato irregolarità presso 256 aziende ed esercizi commerciali. Le sanzioni ammi- nistrative riguardano carenze di puli- zia e manutenzione di impianti di lavorazione e le procedure di tracciabilità. - (PRIMAPRESS)