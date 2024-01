Omicidio via Poma: ipotesi nuova pista dell’omicidio compiuto a Roma nel ‘90. Per i magistrati sono solo suggestioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una nuova pista sull'omicidio di Simonetta Cesaroni avvenuto in via Poma a Roma nel 1990, avrebbe individuato in Mario Vanacore il presunto assassino della segretaria uccisa con 29 coltellate. Mario Vanacore, sarebbe il figlio del portiere del palazzo di via Poma a Roma in cui è stata trovata morta la donna. A riportarlo è La Repubblica in un'esclusiva che partirebbe da un'informativa dei carabinieri che negli ultimi due anni hanno indagato sull'omicidio della segretaria 20enne. I magistrati, però, hanno liquidato le informazioni come "ipotesi e suggestioni" e chiesto un'archiviazione che lascia molti dubbi. - (PRIMAPRESS)