Omicidio Fano: troppi “non ricordo” nel lungo interrogatorio del figlio della coppia trovata morta in casa

FANO - È stato un lungo interrogatorio quello di Luca Ricci, figlio di Giuseppe e Luisa, trovati morti in casa a via Fanella a Fano. Nel commissariato della città, l'uomo è stato sottoposto ad interrogatorio dagli investigatori fino a sera inoltrata. ha prima negato di essere coinvolto nel duplice omicidio, poi alle domande sempre più incalzanti degli inquirenti si è trincerato in diversi "non ricordo". Anche se è stato lo stesso figlio, che occupava un appartamento al piano superiore, ad avvertire la polizia perchè i suoi genitori non gli rispondevano. L'anziano aveva il cranio fracassato per essere stato colpito da un corpo contundente.