Omicidio Cecchettin: oggi l’inizio del processo all’ex fidanzato Turetta. In aula il papà di Giulia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Al via oggi l'udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa nel novembre 2023 con 75 coltellate in un parcheggio di Fossò, in provincia di Venezia. L'imputato,Filippo Turetta, reo confesso ed ex fidanzato della vittima è in aula per rispondere alle domande dei giudici. "Voglio raccontare tutto", avrebbe detto Turetta anche se la difesa ha depositato una sua memoria di 40 pagine. Presente in aula il papà di Giulia Cecchettin ma non la sorella Elena. - (PRIMAPRESS)