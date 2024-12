Olanda: crollata una palazzina di tre piani all’Aja. Venti finora le vittime segnalate

(PRIMAPRESS) - AJA ((OLANDA) - Una palazzina all'Aja è crollata in seguito ad una esplosione probabilmente per una fuga di gas. Le vittime finora segnalate sono 20 ma senza precisazione di morti e feriti. La palazzina di tre piani non è lontana dal centro della città. Nell'edificio è divampato un incendio seguito da un'esplosione, che lo ha sbriciolato, e diverse persone sono state estratte vive dalla macerie. Diverse decine i vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. - (PRIMAPRESS)