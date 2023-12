Novellara: braccialetti elettronici per genitori pakistani e divieto di avvicinamento alla figlia 20enne minacciata di fare la fine di Saman

(PRIMAPRESS) - NOVELLARA (REGGIO EMILIA) - "Fai la fine di Saman", è la minaccia fatta da una famiglia pakistana alla figlia nello stesso paese dove è stata uccisa Saman Abbas, la giovane ragazza che non aveva voluto piegarsi ad un matrimonio combinato. Per loro è scattato il bracciale elettronico e il divieto di comunicare con la figlia 20enne e di avvicinarsi ai luoghi che frequenta. E' accaduto a Novellara,lo stesso paese del Reggiano in cui viveva la famiglia Abbas. Anche in questo caso, nozze forzate, nel 2021 e a distanza, con un cugino in Pakistan. Le minacce quando lei ha rifiutato di incontrarlo. Per il genitore oltre che il braccialetto elettronico è scattata anche la costrizione o induzione a matrimonio. - (PRIMAPRESS)