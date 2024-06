Novara: un 20enne marocchino si è suicidato in carcere. Osapp: “44º caso. Inaccettabile”

(PRIMAPRESS) - NOVARA - Un detenuto algerino 20enne si è suicidato nella casa circondariale di Novara. Gli agenti della polizia peniten- ziaria lo hanno trovato morto impiccato nella sua cella, quando per il giovane algerino che per uccidersi aveva utilizzato un cappio rudimentale, non c'era più niente da fare. Si tratta del 44esimo caso di suicidio nelle carceri italiane dall'inizio del 2024. "E' un dato tragico e inaccettabile", afferma Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, il sindacato della polizia penitenziaria. - (PRIMAPRESS)