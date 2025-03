Novara è “Città europea dello Sport 2025”. La cerimonia di consegna del titolo con Abodi e Lupattelli

(PRIMAPRESS) - NOVARA - È Novara la Citta Europea dello Sport 2025. Con una cerimonia ufficiale al Palazzetto dello Sport Stefano Dal Lago l'assegnazione del titolo a cui hanno partecipato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente di ACES Europe, GianFrancesco Lupattelli, l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Marina Chiarelli oltre al Sindaco di Novara, Alessandro Canelli e l'assessore allo Sport,Ivan De Grandis. "Si tratta di un momento significativo per Novara - ha detto il sindaco Canelli - con questo riconoscimento la città stimolerà maggiormente una politica volta ad incentivare lo sport come contributo alla crescita sociale ed inclusiva per migliorare la qualità di vita di un territorio". - (PRIMAPRESS)