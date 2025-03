Notte tranquilla per Papa Francesco. Ieri piccola feste per i 12 anni di pontificato con il personale del Gemelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Papa ha trascorso una notte tranquilla. Lo rende noto la sala stampa vaticana, a un mese dal ricovero del Pontefice al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. E' atteso per stasera un nuovo bollet- tino medico. Le sue condizioni sono stazionarie. Il quadro è complesso, ma sembra migliorare. Continua l'ossigeno- terapia. Ieri,piccola festa con il personale sanitario, per i 12 anni di pontificato di Francesco. - (PRIMAPRESS)