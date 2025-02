Notte tranquilla di degenza per il Papa. Il biblista Ravasi: ipotesi dimissioni volontarie

(PRIMAPRESS) - ROMA - La notte è trascorsa bene per Papa Francesco. Questa mattina si è alzato e ha fatto colazione. Ad aggiornare sulle condizioni del Pontefice è stata la Sala stampa vaticana. Ieri sera le ultime notizie avevano registrato "condizioni cliniche in lieve miglioramento". Un nuovo bollettino medico è atteso nel tardo pomeriggio. Bergoglio è ricoverato al Gemelli da venerdì scorso per una polmonite bilaterale.

Ma intanto questa lunga degenza lascia trapelare anche possibili decisioni del Papa. Secondo il cardinale biblista Ravasi, il Papa potrebbe decidere di dimettersi "Se dovesse avere difficoltà gravi a svolgere il suo servizio, farà la sua scelta", spiega in una intervista. "Sarà lui a decidere, com'è ovvio". "Valuterà da sé, in coscienza. Fermo restando che il suo grande desiderio è quello di compiere almeno il Giubileo, l'Anno santo dedicato alla speranza che sente come il suo grande momento". - (PRIMAPRESS)