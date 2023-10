Nota Def: oggi il testo arriva in Aula dopo il via libera della Commissione Bilancio della Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il via libera della commissione Bilancio della Camera alla Nota di aggiornamento al DEF oggi il provvedimento arriva in Aula. La commissione ha dato mandato al relatore Rebecca Frassini (Lega) a riferire all'Aula che esaminerà oggi il testo.

Intanto, ieri il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione aveva ribadito che il quadro macroeconomico e di finanza pubblica della Nota di aggiornamento "è improntato alla responsabilità di una prudenza realista che ha contraddistinto gli interventi adottati nel corso del primo anno di mandato del Governo". "Le esigenze e gli scenari che abbiamo dovuto fronteggiare finora hanno richiesto di compiere scelte molto difficili", ha aggiunto il ministro, "sempre finalizzate ad assicurare condizioni adeguate a promuovere una crescita sostenibile e duratura della nostra economia".

Alla luce delle le regole del Patto di stabilità europeo "il ferreo controllo della spesa è un imperativo non più eludibile", ha ricordato Giorgetti nel corso dell'audizione sulla Nadef alle commissioni bilancio di Senato e Camera.