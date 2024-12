New York: freddato a colpi di pistola Brian Thompson, ceo del colosso sanitario Unitedhealthcare

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Omicidio eccellente nel cuore di New York. Il Ceo del colosso assicurativo sanitario Unitedheathcare, Brian Thompson, è stato freddato a colpi d'arma da fuoco da un uomo a volto coperto mentre si recava a piedi all'Hotel Hilton per una riunione degli investitori. Il killer, completamente vestito di ne- ro, si è dileguato dirigendosi verso la Sixth Avenue. E' caccia all'uomo. Si è trattato di un agguato misterioso. E' ignoto il movente dell'assassinio. Thompson aveva 50 anni ed era considerato un amministratore di prestigio e di successo. - (PRIMAPRESS)