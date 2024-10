Neonati di Traversatolo: il Tribunale del Riesame di Bologna accoglie la richiesta per il trasferimento in carcere di Laura

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Tribunale del Riesame di Bologna ha accolto l'appello della Procura di Parma e ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne accusata di aver partorito e sepolto i neonati nel giardino di casa a Traversatolo nel parmense. Attualmente la giovane è ai domiciliari, dopo il ritrovamento dei resti di due neonati. Disposta la custodia in carcere per l' omicidio del 7 agosto di quest'anno e per la soppressione anche del neonato partorito lo scorso anno. La misura resta però sospesa fino alla definitività della decisione. Bisogna attendere i motivi ed eventuale ricorso in Cassazione. - (PRIMAPRESS)