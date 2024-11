Naufragio in Egitto: un battello turistico affonda nel Mar Rosso con 14 persone a bordo

(PRIMAPRESS) - EGITTO - Trentuno turisti di varie nazionalità e 14 membri dell'equipaggio di una nave turistica in crociera vicino alle coste di Marsa Alam, sul Mar Rosso,in Egitto, "risultano dispersi". Lo si apprende da fonti egiziane. Le ricerche sono in corso con il coinvolgimento di diverse autorità. Non è precisato quali siano le nazioni di provenienza dei dispersi, ma non risulta ci siano italiani . Salvati "alcuni sopravvissuti" del naufragio. - (PRIMAPRESS)