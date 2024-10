Nations League: Italia-Israele blindata a Udine tra striscioni Pro-Palestina e contestazioni per gli attacchi Unifil

(PRIMAPRESS) - UDINE - In una Udine blindata per la partita di questa sera di Nations League tra Italia ed Israele il CT della nazionale Luciano Spalletti si lancia in una dichiarazione politica: "Credo ci siano anche molti israeliani che non vogliono la guerra, dobbiamo convincere qualcuno in più che questa è una storia che deve finire". La preoccupazione di un inasprimento della situazione in Medioriente arriva anche sul campo lasciando poco spazio alla festa del calcio. In città gli striscioni pro-Palestina rendono più pesante l'atmosfera mentre le forze dell'ordine già presidiano le strade della città.

Ma tornando alla partita (20,45) Spalletti conferma in attacco Redagui e Raspadori. - (PRIMAPRESS)