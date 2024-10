Napoli: operazione anti-camorra con 300 agenti di polizia. 60 arresti per spaccio, furto ed estorsione

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Circa 350 agenti di Polizia sono stati impegnati in una vasta operazione anti camorra nel centro di Napoli. 60 persone sono state arrestate. Nel mirino i clan De Micco e De Martino. Il blitz dopo un'ordinanza del Gip di Napoli, su richiesta della Dda, per le 60 persone gravemente indiziate,a vario titolo, di associazione di stampo mafioso,associazione a delinquere finalizzata al furto, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio,possesso di armi e ordigni esplosivi, traf- fico, spaccio di droghe, furto, estorsione - (PRIMAPRESS)