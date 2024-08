Napoli: oggi interrogatorio in carcere per il 31enne tedesco arrestato a Pomigliano con il cadavere del padre nel bagagliaio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Interrogatorio in carcere a Poggioreale (Napoli) per il 31enne tedesco Tobias Amman arrestato a Pomigliano d'Arco per un mandato di cattura del suo paese a seguito dell'uccisione a coltellate del padre. L'uomo aveva viaggiato con il cadavere nel bagagliaio dalla Germania a Pomigliano d'Arco per poi fermarsi sul cavalcavia dell'autostrada verso la cittadina del napoletano in seguito ad un guasto meccanico. Amman aveva tentato di introdursi, poi, in una abitazione per rubare una vettura per continuare la fuga ma proprio in questa circostanza una pattuglia della Polizia aveva fermato l'uomo è scoperto del mandato pendente sulla sua testa e il cadavere nel bagagliaio. - (PRIMAPRESS)