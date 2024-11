(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Aperta un'inchiesta per la ragazza morta in un incendio scoppiato al settimo piano di un edificio in piazza Municipio. Il corpo della giovane è stato trovato all'interno di un bed and breakfast. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Napoli e la polizia scientifica per ricostruire la dinamica. - (PRIMAPRESS)