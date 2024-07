Napoli: il museo di Villa Pignatelli e delle Carrozze passa sotto la direzione di Palazzo Reale

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Villa Pignatelli, la dimora storica sulla Riviera di Chiaia, che ospita il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e l’annesso Museo delle carrozze, oltre al parco che circonda la villa, passa sotto la direzione di Palazzo Reale e del suo direttore Mario Epifani. Il passaggio di consegne, dunque, prevede che Villa Pignatelli non sarà più nella disponibilità dalla Direzione regionale Musei della Campania, ma in quella di Palazzo Reale, come previsto dal decreto ministeriale del febbraio scorso. - (PRIMAPRESS)